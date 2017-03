Juan Echanove: los motivos de su salida de 'Cuéntame'

No hay mano negra ni intenciones oscuras tras la salida de Juan Echanove de 'Cuéntame', la serie decana de TVE1. El final de su etapa se debe, simplemente, a motivos argumentales. Así lo revela ABC, que cita fuentes de Ganga, la productora de la serie:«Ha sido una decisión dolorosa a nivel creativo y personal, pero las historias tienen sus ciclos. Así lo decidieron las personas que diseñan las tramas, Joaquín Oristrell e Ignacio del Moral. Informamos al actor como es debido y solo podemos decir cosas buenas de su inmenso trabajo en la serie», señalan.

La productora ha explicado que al actor «se le hizo una despedida en el rodaje y no le pudimos entregar el ramo de flores pertinente porque se tuvo que ir corriendo». Replican así a las palabras de Echanove que, a través de un mensaje en redes sociales, dejó claro que «no me voy por decisión propia» y que nunca hubiera dejado la serie, en la que ha dado vida a Miguel Alcántara durante doce años. Él sostiene que no hay argumentos para el fin de su personaje.

Juan Echanove comenzó a ser un fijo en la serie en 2005 y desde entonces ha aparecido en más de 200 episodios. Interpreta a Miguel, el hermano mayor de Antonio (Imanol Arias), que regresa a Madrid después de haber vivido varios años en Francia y de separarse de su mujer, Chantal, con quien tuvo una hija, Françoise.