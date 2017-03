Carlota Corredera rompe a llorar al anunciar la publicación de su primer libro

"Puedo decir que el 18 de mayo voy a alumbrar algo, que no es un hijo, pero como si lo fuera: va a salir mi primer libro". Así ha anunciado Carlota Corredera en el 'Sálvame' de este martes la inminente publicación de su próximo libro. La gallega, que se ha hecho rodear de los espectadores, no ha contenido las lágrimas al afirmar que "es un libro que sale de mi corazón, porque desde que ha sucedido lo que me ha sucedido hay mucha gente que me ha preguntado".

¿Cuál es el eje de la historia? Su pérdida de 60 kilos: "La obesidad es algo grave y voy a intentar ayudar a la gente a salir de ese pozo", ha señalado Corredera. De hecho, ha apuntado que el libro nace, precisamente, de la creencia de que "tengo una responsabilidad con la gente que nos ve y ha pasado por lo que yo he pasado".

La presentadora gallega ha afirmado que "no quiero ser ejemplo de nada, pero sí quiero inspirar a la gente". Por eso, el título del libro: 'Tú también puedes'.