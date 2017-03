Imanol Arias sobre la salida de Juan Echanove de 'Cuéntame': «Miguel Alcántara va a dejar un hueco enorme»

"Miguel Alcántara va a dejar un hueco enorme". Son las palabras de Imanol Arias, que interpreta a Antonio, hermano del personaje al que daba vida Juan Echanove en la serie de TVE 'Cuéntame cómo pasó'.

En un breve vídeo publicado por RTVE, un emocionado Arias ha señalado que, «a pesar de las necesidades que se tienen, a veces hay que maltratar a un personaje» y que echará de menos a su 'hermano', con el que ha compartido escenas durante doce años: «Va a dejar un hueco enorme», ha recalcado.

Imanol Arias es el último en pronunciarse sobre el polémico cese de Echanove en la serie decana de la televisión pública. Y es que al actor no le ha sentado nada bien: «¡Cómo no voy a estar dolido, si me ha dejado plantado mi novia después de doce años! Todavía estoy esperando yo que alguien me llame, tengo un cabreo de mil pares de cojones. Yo nunca hubiera dejado la serie», ha confesado Echanove.

Desde la productora, rebajando el tono de sus palabras, han asegurado que al actor «se le hizo una despedida en el rodaje y no le pudimos entregar el ramo de flores pertinente porque se tuvo que ir corriendo».