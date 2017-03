La actriz Mayim Bialik explica por qué no se debe llamar «chicas» a las mujeres

La actriz estadounidense Mayim Bialik, conocida por interpretar a Blossom Russo en la serie 'Blossom' y a Amy Farrah Fowler en la serie 'The Big Bang Theory', ha compartido este martes un vídeo de cuatro minutos denunciando el uso de palabras que de forma inconsciente hagan a las mujeres inferiores a los hombres, como es el caso de "chica".

Titulado '«Girl» vs. «Woman»: Why Language Matters' ('«Chica» vs. «Mujer»: Por qué el lenguaje importa'), dicho vídeo ya ha registrado más de 7.600.000 reproducciones en su cuenta oficial de Facebook y otras casi 65.000 visualizaciones directas a través de YouTube, desde que lo subió el pasado 23 de marzo.

"Voy a ser molesta ahora mismo, porque voy a hablaros de algo de lo que la mayoría de la gente no quiere hablar", comienza Bialik. "Hace poco estaba en un bar con dos amigos de unos 40 años. Uno le dijo al otro «mira a la chica sentada en la barra, es preciosa». Y yo empecé a mirar alrededor preguntándome quién habría dejado entrar en un bar a una niña. Entonces me di cuenta de que cuando él dijo «chica», quería decir «mujer»", continúa.

"Lo siento amigos, pero tengo que hacer esto. Tenemos que dejar de llamar a las mujeres «chicas»", asevera. "Así que, cuando usamos palabras para describir a mujeres adultas que típicamente se usan para mujeres jóvenes, cambia la forma que tenemos de ver a las mujeres. Incluso inconscientemente. No las igualamos a los hombres adultos. De hecho, implicamos que son inferiores a los hombres", ha zanjado la intérprete californiana.