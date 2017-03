El encontronazo entre Pelayo Díaz y Antonio Tejado en 'Cámbiame VIP': «Eres un maleducado»

Tensión en 'Cámbiame VIP'. El 'it boy' ovetense Pelayo Díaz ha protagonizado esta mañana uno de los momentos más incómodos que se recuerdan en el espacio matinal de Telecinco. El intenso momento se produjo durante la visita de Antonio Tejado al plató del espacio.

Al estilista carbayón le molestó uno de los comentarios con los que el ex de Chayo Mohedano se dirigió a Cristina Rodríguez. «No le hables así a Cristina porque sí has sido maleducado», le soltó Díaz, quien le reprochó que «durante la grabación de exteriores te metiste con mi look, te reiste de mis zapatillas. Y ahora, antes de salir, ya tuviste que reirte también de tu nueva imagen cuando todavía no te habías visto».

Tejado trató de rebatir las acusaciones de Díaz. La tensión fue creciendo hasta que el ovetense concluyó con un «No has dado un palo al agua en tu vida ¿Quién eres tú para decirme lo que me puedo poner? Tienes que volver a nacer». Carlota Corredera ha intervenido en la discusión para poner paz: «Silencio los dos. Estamos trabajando, esto no es un patio de ningún colegio, esto es un trabajo».