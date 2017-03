'Gran Hermano VIP 5' | Daniela explota contra Alyson: «La sucia eres tú, sólo tú... Asquerosa»

Daniela, Alyson y Marco se disputaban este jueves la continuidad en 'Gran Hermano VIP'. Uno de los tres se iba a convertir en el último expulsado de la noche, quedándose a las puertas de la gran final que Telecinco emitirá el próximo 9 de abril. Al final, el público decidió que el que debía marcharse era el italiano.

Como viene siendo habitual en las últimas semanas, el programa organizó en la sala de expulsión un cara a cara entre los posibles expulsados con vídeos de su paso por la casa. Las primeras en sentarse en la sala fueron Daniela y Alyson, dos concursantes con un pasado común que no han sido las mejores amigas dentro de 'Gran Hermano VIP'.

Alyson dejó claro desde un principio que, cuando compartía programa en la radio con Daniela, no se hicieron amigas. Durante su paso por el reality show, la americana ha sido muy crítica con la actitud de su compañera y verlo todo en imágenes no hizo más que poner más distancia entre ellas. Blume alucinó con todo lo que Alyson había dicho sobre ella, metiéndose con su forma de comer, su forma de hablar y hasta su forma de desmaquillarse, y enfureció. «La sucia eres tú, tú eres la sucia... Aly, para mí se acabó para siempre, ni hola ni adiós. No vengas a pedir mi opinión... ¡Qué asquerosa eres! Pero asquerosa de verdad», dijo Daniela antes de pedir a la estadounidense que, si volvía a la casa, dejara de fijarse en absolutamente todo lo que hace e incluso avisó: «Si nos quedamos las dos será horrible. Me voy a encargar yo de que sea horrible».

Eckmann no se quedó callada y explicó los motivos por los que había hablado así. «Hay algo de ti que no soporto, para mí nunca has sido una amiga». Además, aseguró que se sintió dolida porque la relación de Marco con Daniela se hubiese visto mejor que la suya. «Me ha parecido injusto que vuestra amistad haya sido ‘bien’ y la mía mal».

Al final, el público decidió salvar a a Daniela Blume y la expulsión quedó entre Alyson y Marco. Ambos repasaron su historia en el programa y quedaron sorprendidos por cómo la ralación había dado la vuelta y de ser amigos íntimos habían pasado a ser dos desconocidos en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Al final, el público decidió que Alyson se quedara en la casa.

La final de 'Gran Hermano VIP' se celebrará el próximo 9 de abril y estará en manos de Emma Ozores, Irma Soriano, Alyson, Daniela Blume y Elettra Lamborghini.