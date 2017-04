Pedro García Aguado: «Me planteé abandonar las redes sociales»

Acosar a una persona a través de las redes sociales sigue siendo un delito aunque se haga a través de internet. Para Pedro García Aguado (Madrid, 1968), el exwaterpolista que presentaba ‘Hermano Mayor’ en Cuatro, la justificación de este comportamiento está clara: «En las redes sociales los abusones piensan que tienen impunidad». Pero su tranquilidad puede tener los días contados. Aguado se ha propuesto amedrentarles a ellos en ‘Cazadores de Trolls’ (así se les denomina en el argot de internet), un formato que La Sexta emite esta noche, a partir de las 22.30 horas, y en el que también ayuda a las víctimas de estas prácticas.

– ¿Le sorprendió encontrarse casos tan extremos?

– Me sorprendió especialmente ver cómo el mal uso de las redes sociales por parte de algunos puede marcar tanto la vida de sus víctimas. El programa que vamos a emitir mañana (por hoy) es un claro ejemplo de ello, una persona que no puede ni salir a la calle por miedo.

– ¿Un trol siente obsesión con su víctima?

– El objetivo de un trol es generar caos, malestar y, sobre todo, molestar. El problema real es ese, cuando se empiezan a obsesionar con su víctima. Son personas cobardes, abusones, como los niños que en el patio del colegio se meten con los más débiles, solo que estos lo hacen de forma anónima y no a la cara.

– Esa violencia verbal no parece existir en la calle en el día a día.

– Porque se combate fácilmente denunciando el hecho a la Policía; normalmente, se tienen testigos. El problema de las redes sociales en comparación con la calle es que allí los abusones piensan que tienen impunidad, que no es delito lo que están haciendo.

– Muchos espectadores creen que este programa no es real.

– Lo mismo nos pasaba en ‘Hermano Mayor’; llevábamos ya siete temporadas y no sé cuántos casos grabados y todavía se creían que eran actores. Aquí todo lo que ocurre es real, las persecuciones y la búsqueda, solo que no dura trece minutos como en el programa, sino meses.

– ¿Cómo torea usted a sus trolls?

– No alimentándolos. Hace tiempo que entendí que ese es muy buen consejo. A mí, tanto para bien como para mal, me dicen muchas cosas. Si tengo que estar argumentando todo el rato no me compensa y hago caso omiso. Las veces que me he peleado en el pasado en las redes sociales han sido con chavales jóvenes, y lo hacía desde mi figura de ‘Hermano Mayor’, pero se entendió como amenazas.

– A veces es difícil mantener la calma.

– No, eso es una excusa, siempre se puede. Yo aguanté en mi cara miles de improperios en ‘Hermano Mayor’ y nunca salté. Es una cuestión de autocontrol, de saber que no sirve para nada. Lo que hay que hacer es las cosas con honestidad, independientemente de las opiniones de los demás.

Aprender de lo que no gusta

– ¿Usamos bien las redes sociales en España?

– No sabría decir, pero lo cierto es que las cifras apuntan hacia un mal uso. Pese a todo, creo que son una minoría, siempre los mismos. Hay trolls de izquierdas, de derecha, a favor de los veganos, en contra de ellos… Han profesionalizado el odio a los demás.

– ¿Se ha planteado alguna vez abandonar las redes sociales?

– Alguna vez sí, pero esto es como la vida, un entrenamiento. Las cosas que te molestan puedes evitarlas o intentar aprender de ellas. Yo no uso las redes sociales para caer bien a la gente, sino para comunicar los proyectos que tengo entre manos y las causas sociales. Para lo otro ya están los bares.

– ¿Cómo van las grabaciones de ‘La Isla’, su próximo ‘reality’?

– Ahora mismo está en fase de postproducción. Ten en cuenta que las imágenes de este concurso eran los propios concursantes grabándose a sí mismos en la isla. El desafío para ellos ha sido increíble, han vivido durante cuatro semanas una experiencia de supervivencia absoluta. No tenían de nada. Cuando les dejamos abandonados en la isla me entró hasta un sentimiento de culpa, allí no va a haber nadie que les dé una barrita energética o una botella de agua…