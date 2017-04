«A los políticos les gobierna el miedo»

Año 2028, el mundo tal y como lo conocemos ha desaparecido por culpa de un accidente, sin embargo hay cosas que no han cambiado como que José Mota (Montiel, Ciudad Real, 1965) tenga un programa en TVE. En 'El Acabose' (esta noche, 22.30 horas), un programa cuyo plató se asemeja a un bunker, el cómico manchego especula con un hipotético apocalipsis para tratar la actualidad de una forma más alejada y sus invitados son los supervivientes de dicha tragedia. Pese a lo que pueda parecer, el humor sigue reinando en el universo Mota.

¿Qué estaba haciendo usted durante 'El Acabose'?

(Risas) Me has pillado, esa no me la traía preparada y eso que es la primera que le hago a cada invitado que viene. ¿A quién no le gustaría estar viviendo un momento de pasión absoluta cuando llegue el fin del mundo? Total ya que te vas a ir de todas formas.

Está muy apocalíptico con este programa.

Ya, pero no podemos decir que el mundo va solo hacia la destrucción. La gente nunca ha vivido tantos años, ni ha estado mejor alimentada... Si te vuelves un neurótico no sales de tu casa. Creo que el arte de vivir reside en convivir con lo imperfecto.

¿Se considera una persona positiva?

¡Tengo la obligación de serlo! Casi nada de lo que nos ocurre es para tanto, digo casi nada porque hay enfermedades y muertes, pero nos quejamos por vicio.

Y en el fin del mundo, ¿sería capaz de vivir sin móvil?

¡Estamos pillaos! El otro día me quedé sin móvil una hora y pasé un momento angustioso... ¡Hostia! Tenemos una dependencia absoluta, el consumo de información es la droga que más dependencia crea.

Compite con Bertín Osborne, ¿aceptaría un cambio con él?

Yo encantado, además Bertín me parece un tío con un éxito totalmente merecido. Él ha aportado cosas nuevas en su forma de hacer entrevistas, no es nada forzado y el público ha terminado comprando emocionalmente su programa. Al final ha sido aire fresco en la tele.

¿Por qué levanta ampollas?

No lo entiendo, a mí me cae muy bien.

¿Y usted como se define como entrevistador?

Yo trato de estar cómodo, no me gusta engolar nada y solo pretendo ser yo. Tampoco pretendo ir de nada, aquí el invitado se sienta y hablamos, y punto. Introduje el tema del fin del mundo porque me parecía un juego bonito a la hora de arrancar las entrevistas.

Al margen de Revilla, ¿los políticos tienen sentido del humor?

Yo creo que sí, pero les gobierna el miedo. Temen descomponer su imagen pública, hacer el ridículo, aunque eso está cambiando poco a poco. Pero yo no quiero que nadie venga al programa y se sienta mínimamente incómodo, hacerlo me parece de cretino.

Dicen que es extremadamente perfeccionista, ¿Qué tal lo llevan en casa?

Hay días que no veo a mis tres hijos ni a mi mujer, muchos días son así... Mi hija Daniela le decía en el cole a sus compañeros 'mi papá sale en la primera, ¿en qué cadena sale el tuyo?' (risas). Tenía asumido que todos los papás salían por la tele. Cada sábado por la mañana les hago un 'show' en casa y se mean de la risa.

¿Le gustaría volver a tener pareja humorística?

No puedo decir 'de esta agua no beberé', pero no, no podría encontrar a nadie que sustituyera al compañero que fue Juan (Muñoz, la otra mitad de 'Cruz y Raya'). Durante 18 años estuvimos como líderes de audiencia cada viernes y eso es irrepetible.

También le estafó Paco Sanz.

Me da pena que haya gente así, sobre todo por la gente que necesita esas ayudas de verdad. ¿Me arrepiento de haberle ayudado? Yo creo que cada uno en la vida tiene que hacer el bien, y si la gente que recibe tu bien no sabe gestionarlo ya es problema suyo, no tuyo.