Los fans de 'Cámbiame' se rebelan contra el programa: «Sois terroristas de la moda»

Rebeca tiene una nueva imagen. La cantante ha protagonizado este mediodía la última entrega de 'Cámbiame VIP', la versión del programa diario en la que los estilistas modifican el look de un rostro conocido. La intérprete de 'Duro de pelar' cruzó la pasarela pidiendo un cambio al 'estilo Beyoncé', aunque el resultado no ha terminado de convencer a la audiencia.

Cristina Rodríguez asumió el cambio de estilismo de Rebeca la cantante. Y minutos antes de que ésta entrara en plató con su renovada imagen, alertaba a los seguidores del programa de que «se trata de un cambio para el escenario, no quiero que me pongan a parir, no es para salir a la calle».

Acto seguido, Rebeca aparecía con el pelo color de rosa, un gran sombrero y una falda de tul azulona. «Más que Beyoncé parece una bruja», decía Pelayo Díaz al ver el cambio de la intérprete. Lo cierto es que Cristina tenía una sorpresa reservada para la audiencia y, tras la primera valoración de los jueces, la cantante actuaba ante el público deshaciéndose de su vestimenta inicial y mostrando un extraño mono que ha sorprendido a los espectadores.

#CambiameVip13 La ropa d fuera era espantosa,pero la d dentro la supera.Lo mejor q puede hacer es no ponérsela +,q se quede solo con el pelo — LadyJohanna82 (@JohannaRdrgz) 7 de abril de 2017

#CámbiameVip13 Definitivamente, vosotros no sois estilistas; sois TERRORISTAS DE LA MODA. QUÉ HORROR... — Ciberpregonero (@Ciberpregonero) 7 de abril de 2017