Los niños de 'La Voz Kids' le ganan la batalla a los adultos

SUBEN

-'La Voz Kids': Los niños cantores de Telecinco lograron vencer por la mínima a la opción de Antena 3. A pesar de bajar 1,5 puntos con respecto a la semana anterior, el 'talent show' marcó un gran 20,3% de audiencia gracias a los casi tres millones de espectadores (2.840.000).

-'Tu cara no me suena todavía': En la lucha encarnizada por el liderazgo de la noche de los viernes, los desconocidos que se convierten en famosos por un momento congregaron a 2,5 millones de personas, un magnífico 19,3% de audiencia que no le sirvió para vencer a la opción de Telecinco.

-'Saber y ganar': El concurso más veterano de la televisión generalista en España sigue su velocidad de crucero, sin que le afecten los más mínimo los avatares de las otras cadenas. En esta ocasión superó, otra vez el millón de espectadores para marcar un 8,3% de 'share'.

BAJAN

-'Dani y Flo': Los dos humoristas continúan con unas cifras más que discretas para la sobremesa de Cuatro. En el programa de este viernes apenas sumaron un 3,7% de audiencia y 447.000 y espectadores, muy lejos de 'Zapeando', su rival directo. El programa de LaSexta obtubo 6.2% y 744.000 espectadores.

-Cine: La apuesta por el cine de La 1 no convenció a los espectadores. 'Hombres de honor', con Cuba Gooding Jr y Robert DeNiro, apenas atrajo a 1,2 millones de personas para marcar un 7,7% de 'share'.