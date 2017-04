El error garrafal de 'Got Talent'

Fallo monumental en 'Got Talent España', el programa de búsqueda de talentos de Telecinco y del que Edurne, Eva Hache, Risto Mejide y Jorge Javier Vázquez forman el exigente jurado. Durante el programa de anoche, dedicado a la magia, el programa mostró por error el teléfono del presentador de 'Sálvame' en uno de sus planos.

Cabe recordar que la emisión no era en directo pero, con todo, la cadena no se percató del fallo hasta que ya era demasiado tarde. Todo sucedió cuando uno de los magos decidió llamar al teléfono personal de Jorge Javier Vázquez y una de las cámaras mostró el número en primer plano. Como no podía ser de otra forma, Twitter no tardó en divulgar el presunto número del presentador de 'Sálvame':

Vale, acaban de enseñar a cámara el número del mago y de Jorge Javier. Máquinas! #GotTalentMagic — Nikky Foxhole (@NauzetR) 16 de abril de 2017

#GotTalentMagic Acaba de salir el teléfono de Jorge Javier... — El mono del anuncio (@LocoPocoAPoco) 16 de abril de 2017

#GotTalentMagic ha salido el número de Jorge Javier?????? — Blur (@Tina_blur) 16 de abril de 2017

Acaba de salir el número de teléfono de Jorge Javier #GotTalentMagic — #CHANEL DELUXE 5 ️ (@Briznilla_) 16 de abril de 2017