«Quiero ser jurado de 'La Voz Kids'»

«Fui a ganar», cuenta Paz Quiroga, la gijonesa de diez años que representa a la región en la tercera edición de 'La Voz Kids'. Esta noche, a partir de las 22.30 horas, tendrá que demostrar de nuevo sus cualidades vocales sobre el escenario del 'talent' musical de Telecinco en la segunda tanda de 'Las batallas'. Aquí quedan por actuar 27 jóvenes talentos de la canción. Lo harán repartidos en tríos de los que solo podrá salir un ganador. En total nueve, que pasarán a la siguiente ronda, el 'Último asalto'.

Paz saldrá a por todas para interpretar 'Voy a ser rey león' junto a Paula y Carla. La gijonesa, su vozarrón y su nervio llenarán el escenario, buscando ser del agrado de Antonio Orozco, el 'coach' que se dio la vuelta en las audiciones a ciegas cuando escuchó la interpretación de 'Con un poco de azúcar' de la asturiana. A su lado, dándole consejo, Antonio José, que sabe bien lo que es tener los nervios a flor de piel cuando Jesús Vázquez anuncia tu nombre para el combate. «A mí me temblaban las piernas», recuerda Paz, a quien no le sorprende que sus compañeros del colegio San Vicente de Paúl la vean en la televisión. Tampoco ve su experiencia como algo tan especial cuando va a clase de canto en Sonidópolis, la academia en la que estudia el presente curso.

Su afición por la música le empezó muy joven. «Con dos años o así ya cantaba», cuenta, aunque no fue hasta que empezó Primaria cuando recomendaron a su familia tomárselo más en serio. Fue Pilar, su profesora de música de entonces, la que dijo a sus padres que tenía un vozarrón especial, poniéndola a cantar en todas las funciones. «Ahora escucho blues y jazz con mi padre, y me gusta el soul, el pop y el rock», enumera la pequeña, que continúa presumiendo de gusto musical al citar a sus grupos favoritos: Ketama, Celtas Cortos y The Beatles.

La afición de Paz por la canción fue creciendo y, gracias a su hermana Cecilia, de 11 años, que insistió e insistió a sus padres, hoy está en 'La Voz', codeándose con Rosario, David Bisbal, Antonio Orozco, y sus respectivos ayudantes, India Martínez, 'El Arrebato' y Antonio José. «De mayor quiero ser jurado de 'La Voz Kids'», asegura la pequeña, y se explica: «Porque todos son cantantes y, además, jueces». Tiene un 'plan b': «Ser profesora de música o sociales». Todo lo tiene pensado, se nota que Paz es puro nervio.