«Jorge Javier es muy payaso»

El terreno donde mejor se desenvuelve es aquel donde no llegan las agencias de viaje, además es capaz de lograr que los famosos confíen en él para jugarse el pellejo. Jesús Calleja (Fresno de la Vega, León, 1965) regresa mañana (a partir de las 21.30 horas) a Cuatro con la cuarta temporada de 'Planeta Calleja'. En esta ocasión se ha llevado al presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, a nadar entre tiburones en la Polinesia francesa. Ha estado con Elsa Pataky y su marido, el actor estadounidense Chris Hemsworth, en el Himalaya en pleno invierno. O a recorrer los sistemas de dunas de Marruecos en dromedario junto a la actriz Clara Lago. Completan este plantel de invitados el piloto Fernando Alonso, la nadadora Mireia Belmonte y el publicista Risto Mejide.

«Es la experiencia más flipante que he tenido en mi vida», comentó la propia Lago al volver a España de su aventura en el programa. Del mismo modo se expresaba Hemsworth cada vez que le invitaban al plató de los principales 'late nights' de su país y le preguntaban por la experiencia. Frases que podría servir para definir una de las claves que ha propiciado la subida de nivel de los invitados de 'Planeta Calleja' a lo largo de sus últimas temporadas.

«Al principio muchos no querían venir, porque no sabían bien lo que íbamos a hacer con ellos e incluso les daba respeto la aventura. Pero luego han ido viendo que les llevamos a lugares paradisíacos en todo el mundo y que lo hacemos con seguridad. Y claro, al volver quedan enganchados y me llenan el WhatsApp de mensajes», confiesa un bienhumorado Calleja, con la felicidad que le caracteriza. Él cumplió años el pasado 11 de abril y a su fiesta acudieron famosos de primera que han pasado por 'Planeta Calleja', como David Bisbal o el actor Álex González.

Esta nueva hornada no ha sido una excepción, empezando por el propio Jorge Javier. «No me he reído nunca tanto como con él. Es muy payaso, muy divertido, pero también muy listo. Para mí ha sido una de las grandes sorpresas el haberle conocido, el descubrimiento de este año», explica el aventurero.

¿Y en lo físico?

En lo físico ha cumplido, aunque no tenía ninguna intención de hacerlo y ya me venía amenazando con eso en el avión. Pero luego le he ido convenciendo y ha ido de menos a más. Fíjate, es de las pocas veces que hemos tenido un problema serio en la grabación, nos falló una tirolina y se quedó enganchado en una cuerda, pero salimos adelante y dio la talla. También le metí con 30 tiburones en agua abierta, y él los teme.

Obama y el Papa

Puestos a pedir, ¿por qué no soñar? «Ahora que ha venido una superestrella de Hollywood, perseguido por la prensa mundial, ya no me extrañaría que se lo dijera a sus amigos», bromea Calleja, que siempre ha soñado con tener de compañero de aventuras al expresidente Barack Obama y al Papa Francisco. «Es imposible, pero al Papa me lo llevaría a un territorio de su país que seguramente no conoce, la cordillera de la Patagonia en Argentina. La primera expedición que se hizo allí de Este a Oeste la hicimos en Cuatro, cuando conducía 'Desafío Extremo', ¿lo sabes?», comenta Calleja.- ¿Y a Obama?

- Lo de Obama es divagar… Me gustaría sobre todo preguntarle muchas cosas cómo funciona el país más poderoso del mundo.