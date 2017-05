Críticas a Jordi Cruz por defender que los becarios no cobren: «Para ellos es un privilegio»

La situación laboral de los aprendices de cocina de lujosos restaurantes, vuelve a ser objeto de debate gracias a unas declaraciones del conocido cocinero Jordi Cruz tal y como recoge ABC.es.

La semana pasada, en una conversación con el cocinero, «El Confidencial» ponía el foco sobre restaurantes del calibre de El Bulli, Martín Berasategui, Arzak, DiverXO o Celler de Can Roca, entre otros. El periódico online los selañaba con este titular: «La miseria de ser becario de Adrià, Muñoz o Berasategui: 16 horas a palos y sin cobrar». No solo hablaba de los restaurantes, también señalaba a programas de televisión como MasterChef por difundir una imagen irreal de lo que sucede dentro de una cocina.

Días después, el chef Jordi Cruz intentaba defenderse diciendo que le da «mucha envidia cuando veo que alguien viene de estar en la cocina de Martín Berasategui, por ejemplo. Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio». «No son esclavos», señalaba Cruz mientras reflexionaba que pagar a todos esos becarios en su restaurante ABaC, se encarecería el menú o tendrían menos personal y darían un peor servicio. «Podría tener solo a 12 cocineros contratados y el servicio sería excelente, pero si puedo tener a 20, será incluso mejor. Las dos partes ganan. Es un ‘tú me das tus manos y yo te enseño», añade.

Parece que no fueron suficientes las palabras que el chef contestó ya que esta mañana ha utilizado sus redes sociales para intentar aclararlo de nuevo al ver su nombre como un Trending Topic del día «Me parece increíble que algunos llamen 'Esclavos' a estudiantes con convenio que deciden formarse en mi cocina. No me insultáis a mi...», publicaba. Sin embargo, su reclamación pierde fuerza al ver publicaciones como la que el grupo «Los Chikos del Maíz» han rescatado: «Jordi Cruz y su novia compran un palacete de tres millones de euros».