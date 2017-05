Alba Carrillo continuará en 'Supervivientes'

El pasado jueves se vivió una de las galas más polémicas de la historia de Supervivientes en la que Lucía Pariente decidió abandonar el concurso y Alba Carrillo se quedó con un pie fuera de la isla hondureña. La velada de este domingo estuvo marcada por la decisión de la ex mujer de Feliciano López pero también por el abandono repentino de Eliad Cohen por motivos de salud.

Alba Carillo decidió, tras pasar tres días aislada de sus compañeros, que continuará su aventura en 'Supervivientes'. La modelo amenazó el pasado jueves con abandonar el concurso tras una fuerte discusión con Laura Matamoros y el programa le ofreció la posibilidad de reflexionar.

La expulsión y posterior abandono de Lucía Pariente, que rehusó la posibilidad de continuar como zombi en 'Supervivientes', abre una nueva etapa en el concurso para Alba Carillo. Con la madre de la modelo lejos de Honduras, la concursante valoró sus opciones dentro del programa de Telecinco y comunicó este domingo su decisión de continuar la aventura.

«No me encuentro especialmente bien, pero mejor que el otro día», empezó a decir Carillo. «He reflexionado y he pensado mucho. Doy gracias al plató por el apoyo que me dieron, eso ha determinado mi decisión. He decidido seguir en el programa», aseguró.

En una breve entrevista con Sandra Barneda, la concursanre valoró el concurso de su madre. «Me parece que ha sido una concursante nefasta. Desde que llegue me di cuenta que iba a ser una mala influencia en mi paso por «Supervivientes»», expresó. En ese momento, Alba Carillo se subió a una barca y se reencontró con sus compañeros en la playa donde continuará compitiendo por ganar el reality.

El abandono de Eliad Cohen

Eliad Cohen abandonó anoche su participación en Supervivientes 2017 por motivos de salud. El concursante israelí se lesionó durante a prueba de localización del pasado jueves antes del susto que dio a los espectadores al desmayarse durante el juego de líder. «Se me hace muy difícil Eliad pero los resultados de las prueba confirman que sufriste una lesión grave en el brazo izquierdo. Tendón largo del bíceps roto. Por preinscripción médica has de regresar a España para seguir con el tratamiento», le informó Sandra Barneda. Por sorpresa, parece que Eliad se ha tomado la noticia con mucha normalidad y ha abandonado la isla después de dar un mensaje a cada uno de sus compañeros.