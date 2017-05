José Luis, de 'MasterChef 5', ante su mal plato: «Será porque me ha bajado la regla»

A José Luis, uno de los concursantes de Masterchef, no se le dio bien la noche de ayer: patinó con el plato que hizo y, lo que es peor, con su respuesta a las críticas que recibió. Cuando los jueces del programa le estaban preguntando por su bajo rendimiento, al madrileño, de 45 años, no se le ocurrió otra cosa que justificarse diciendo que no estaba en sus mejores días. Y lo aliñó con esta 'perla': «Será porque me ha bajado la regla, no lo sé».

La poca elegancia del concursante y lo retrógrado de su 'excusa' no cayó en saco roto. «Machista», «le supera la presión»... sus compañeras de programa dejaron bien claro que no le habían visto la gracia al comentario. Pero quien mostró mayor desacuerdo fue Samantha Vallejo-Nágera, la única mujer integrante del jurado, quien reprendió duramente al concursante por su alusión a la menstruación como motivo para hacer un mal papel. Además de recordarle qu

e más de 20.000 personas se presentan al casting del programa y que no hay que perderse en comentarios de ese tipo, le recordó que «las mujeres trabajamos hasta dejarnos la piel», independientemente del día del calendario que sea. Asimismo, le recordó que al programa «se viene a cocinar». «O te pones a cocinar o te vas a casa», le espetó.

La bronca continuó fuera de plató. Los espectadores mostraron su enfado en las redes sociales y hasta el programa, vía Twitter, le afeó la conducta:«Por ahí no, José Luis. Ese comentario no ha sido correcto. Opinamos como Paloma». Y, a continuación, añadía un gift de Paloma, otra concursante, diciendo que «ese comentario ha sido totalmente desafortunado».

Ante el chaparrón de críticas recibidas, José Luis ha pedido disculpas a través de Twitter. «Es un comentario como para tirarme a las vías del tren», ha indicado en un primer momento. «Metí la gamba», «me arrepentí según salió de mi boca», «fue un super error»... definitivamente, se le atragantó la noche al madrileño.