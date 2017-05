Risto Mejide destroza el estreno de su programa: «Es una calientapollas»

Telecinco estrenó anoche 'All you need is love...o no', la versión renovada de aquel mítico 'Lo que necesitas es amor' popular en la década de los noventa y que presentaron Jesús Puente e Isabel Gemio en Antena 3. Durante la presentación de su nuevo programa, Risto Mejide afirmó ante ABC que «no solo se puede hablar del amor con cursiladas» y que en el nuevo formato se impondría, por encima de todo, «la autenticidad». El show, ante el que se habían creado numerosas expectativas, estuvo plagado de emotivas historias, como el reencuentro entre un joven sirio y su madre, aunque también de algún que otro momento para el olvido.

El más sonado tuvo lugar en la sección que conduce Irene Junquera y en la que la caravana del programa recorre España en busca del amor. En este caso, Junquera narró la historia de Luis, un joven que pretendía declararse ante su compañera de piso, un amor no correspondido ya que la chica, de nombre Carolina, no tenía los mismos sentimientos hacia él.

Ante las preguntas de Irene Junquera, Luis afirmó que pensaba que Carolina también estaba enamorada de él «aunque ella me dijo que solo me veía como un amigo», recalcó el joven, que afirmó no rendirse ante la negativa de su amiga. «He sufrido mucho, me autoconvencía de que se iba a dar cuenta de que yo era todo lo que necesitaba», confesó el joven. Cuando Carolina vio el vídeo de Luis, fue tajante al afirmar que su relación no iba más allá de la amistad. «Pensé que tenía claro que tan solo éramos amigos, no sabía que tenía ningún tipo de esperanza», dijo la joven quien, además, reconoció que cuando ve una película con Luis se dan la mano, un gesto al que jamás le había dado mayor importancia. «Somos muy cariñosos, nos damos un abrazo de buenas noches, por ejemplo, algo que siempre he interpretado como amistad. Si lo hubiera sabido, lo hubiera frentado antes», explicó. Fue ahí cuando, inevitablemente, en el programa de Risto Mejide se desató la polémica.

«Me sabe muy mal por el pobre tío», dijo el publicista tras contemplar la reacción de la joven. «Yo no me doy la manita con gente con la que solo quiero amistad. Eso, en mi pueblo, tiene un nombre: calientapollas», afirmó el Mejide ante la risa de sus colaboradores. Las críticas, como es evidente, no se hicieron esperar: