Cristina Pedroche | «He aprendido a contar las cosas sin buscar el chiste»

a última aventura televisiva de Cristina Pedroche (Madrid, 1988) no tiene ninguna gracia. La colaboradora de ‘Zapeando’ se pone seria y aparca los chistes a los que nos tiene acostumbrados para descubrir el interior de los edificios más icónicos del país en ‘Dentro de’ (esta noche, 22.30 horas), la nueva serie documental de La Sexta, en la que ejerce de narradora. La semana pasada, con su estreno, se introdujo en las tripas del Hospital de La Paz de Madrid, en una emisión que se saldó con éxito entre la crítica especializada y también de la audiencia (reunió a 1.474.000 espectadores y un 8,5% de ‘share’). Hoy el formato visitará la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid.

«Aquí he aprendido a contar las cosas sin tener que buscar el chiste. En mi vida personal soy muy graciosa y siempre estoy tras la ocurrencia fácil; muchas veces me pensaba si contar o no una, aunque no fuera tonta, para sacar la sonrisa. Pero aquí salgo muy discreta, no hay grandes vestidos, ni maquillajes, ni tacones... Siempre desde detrás, lo miro y después lo cuento todo», explica Pedroche, para la que este programa representaba un reto después del fracaso de ‘Tú sí que sí’, el ‘talent show’ que condujo en la cadena de Atresmedia entre enero y marzo y que se despidió con un escueto 5,6% de cuota de pantalla.

Pero los verdaderos protagonistas de ‘Dentro de’ son los profesionales que trabajan en los lugares que visita el programa, desde los médicos del Hospital La Paz hasta los ‘stagiers’ (becarios) del Celler de Can Roca, considerado el mejor restaurante del mundo durante tres años seguidos. Todo con una visión «positiva» y alejada del tono dramático de los programas de investigación.

«Lo más difícil de adentrarse en estas entidades icónicas ha sido explicarles el objetivo final del programa. Nosotros no pretendíamos editorializar sobre el funcionamiento de estos lugares, solo mostrarle al espectador el propio interior. Para muchos, esto supuso un freno inicial, pero el resultado lo han entendido y les ha gustado», confiesa Mario López, el director de Antena de La Sexta.

Entre políticos

Uno de los momentos que más le llamó la atención a la propia Pedroche fue cuando el equipo visitó el Congreso de los Diputados para conocer su mecánica interna, un lugar vedado habitualmente para el público en general. «Fue el que más me sorprendió, el mundo de los políticos. Es que están allí muchas horas; pensamos que no van, pero sí. Al único que no vi fue a Rajoy, pero porque no tenía por qué ir (risas)», recuerda.

En cuanto a las posibles acusaciones de intrusismo profesional, la presentadora, acostumbrada a las críticas constantes cada vez que habla o sube una foto a las redes sociales, lo tiene claro: «A mí me van a acusar de todo, y no me preocupa. No me voy a defender de nada. Yo no soy periodista, así que nadie puede esperar un reportaje periodístico. Sólo soy una observadora, el hilo conductor que va narrando todo lo que va viendo –aclara–. Es como si se mete en esos sitios una ciudadana cualquiera, que lo cuenta de una forma natural».