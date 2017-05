El 'zasca' de un bombero a Fran Rivera: «Nuestro trabajo es ayudar, no torturar»

Fran Rivera vuelve a centrar la polémica. El torero, reconvertido en colaborador de 'Espejo Público', recibió hace unos días la carta de un bombero cuestionando las palabras del diestro en la que comparaba la heroicidad de los toreros con los profesionales de la extinción de incendios

La misiva propició un debate en el programa matinal de Antena 3 en el que Rivera defendió que sus compañeros de profesión nacen con el sueño de desarrollar «lo que llevan dentro» y explicó que por este motivo arriesgan su vida. «Los bomberos son héroes, no me comparo con ellos, pero también considero héroes a los toreros porque veo lo que hacen y para mí lo son», afirmó.

Estas palabras sentaron especialmente a 'Charcu', el bombero que le remitió la carta, que en la misiva respondió tajante a las palabras del torero. «Nuestro trabajo es ayudar, no torturar. No nos vanagloriamos ni piropeamos, no necesitamos justificarnos, al contrario que tú y tu colectivo insensible y maltratador. Mientras nosotros hacemos lo posible por salvar a una persona, vosotros os limitáis a rematar la jugada».