Eurovision 2017 | Resultados de las votaciones y puntuaciones de cada país

Salvador Sobral se ha proclamado ganador de Eurovisión 2017. Con su tema 'Amar pelos dois' en representación de Portugal ha conseguido conquistar Europa después de conseguir hacerce con 758 puntos y superar al segundo clasificado, Bulgaria. Salvador coge el relevo de Jamala, vencedora en representación de Ucrania en 2016.

Por su parte España ha quedado en última posición. La actuación de Manel Navarro con su tema 'Do it for your lover' le ha valido 5 puntos, con los que no consigue superar a su antecesor en 2016, 'Say yay!' de Barey, que quedó la 22 de 26 países participantes, con 77 puntos.

Clasificación Final eurovison 2017:

1. Portugal, con 758 puntos.

2. Bulgaria, con 615 puntos.

3. Moldava, con 374 puntos.

4. Belgium, 363 puntos.

5. Sweden, con 344 puntos.

6. Italy, con 334 puntos.

7. Romania, con 282 puntos.

8. Hungary, con 200 puntos.

9. Australia, con 173 puntos.

10. Norway, con 158 puntos.

11. The Netherlands, con 150 puntos.

12. France, con 135 puntos.

13. Croatia, con 128 puntos.

14. Azerbaijan, con 120 puntos.

15. United Kingdom, con 111 puntos.

16. Autria, con 93 puntos.

17. Belarus, con 83 puntos.

18. Armenia, con 79 puntos.

19. Greece, con 77 puntos.

20. Denmark, con 77 puntos.

21. Cyprus, con 68 puntos.

22. Poland, con 64 puntos.

23. Israel, con 39 puntos.

24. Ukraine, con 36 puntos.

25. Germany, con 6 puntos.

26. Spain, con 5 puntos.