Eurovisión 2017 | España, 12 puntos en Twitter

Los nervios han jugado una mala pasada a Manel Navarro durante su actuación en Eurovisión. El representante de España tuvo un importante desafino y, por si alguien no se había dado cuenta, el tuitero Fran Reyes subía segundos después el clip con el mensaje «no digas nada, solo retuitea». El efecto fue inmediato. En menos de 20 minutos ya superaba los 11.000 compartidos. El representante español se ha tomado con humor el incidente y lo ha calificado como «un invitado no deseado» a través de Twitter. Pero las redes no han tardado en hacerse eco de su desafine.

Aunque se haya colado un invitado no deseado...