Fernando Díaz, un yogui asturiano en 'La isla' de La Sexta

Fernando Díaz, avilesino de 39 años, es uno de los catorce participantes del reality 'La Isla' que ayer comenzó a emitir La Sexta y que conduce el exjugador olímpico de waterpolo Pedro García Aguado. Profesor de yoga, fisioterapeuta y vegetariano desde hace veinte años, el asturiano expresaba ayer desde Madrid -la ciudad en la que seguirá el desarrollo del programa, que se emite grabado- su ilusión por haberse embarcado en una experiencia que califica de «reto personal en todos los sentidos: en el de la propia supervivencia en la isla y en el de mi relación con los demás compañeros», explicaba a EL COMERCIO.

No serán pocas las ocasiones que tendrá Díaz de demostrar hasta dónde llega su reto en un concurso en el que se pondrá a prueba la capacidad de sus participantes para sobrevivir en condiciones extremas reales y en un escenario: la isla que da nombre al programa, de apenas un kilómetro cuadrado, sin demasiadas fuentes de agua y con una temperatura que oscila entre los 40º del día y los 15 de la noche. De los catorce hombres que vivirán la experiencia (no hay mujeres en el concurso) es además el único que no consume carne o pescado, algo que el avilesino se toma como parte del reto: «me gustaría transmitir que es posible alimentarse de manera alternativa y saludable», afirma. La presencia del asturiano en el reality tampoco pasará desapercibida por su faceta de instructor de yoga y experto en fisioterapia natural. «La Reina Letizia o artistas como el actor Paco León, el cineasta Álex de la Iglesia o el músico Macaco», explica, han sido algunos de sus clientes como terapeuta.