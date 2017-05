«Si me comparo con María Teresa Campos, pierdo»

Aunque quiere evitar cualquier comparación y rechaza el verbo «sustituir», lo cierto es que Toñi Moreno (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1973) desembarcará esta tarde en Telecinco (a partir de las 18.00 horas) para ocupar el hueco que dejó libre María Teresa Campos y su ‘Qué tiempo tan feliz’, tras su cancelación por parte de Mediaset a principios de abril, después de ocho años en antena. La presentadora gaditana se hará cargo de ‘Viva la vida’, un magacín de actualidad y entrevistas en profundidad que tendrá a los cantantes Manel Navarro y Pastora Soler como primeros invitados.

«No me preocupan las comparaciones con María Teresa Campos, porque sé que voy a perder. Ella es la mejor. He tenido la suerte de trabajar con ella, es mi maestra y la quiero mucho. No vengo a sustituirla», insistió Moreno ayer, durante una rueda de prensa de presentación a los medios a la que acudió con llamativas zapatillas deportivas. «Yo es que con tacones no puedo pensar, y hoy tenía que explicar muchas cosas», confesó.

Su estreno en Telecinco, la única cadena grande a nivel nacional que le quedaba por pisar tras pasar por TVE (2013-14) y Antena 3 (2017), será agridulce: el pasado lunes ingresaron a María Teresa Campos en la UCI de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid debido a un ictus, del que se recupera favorablemente. «No he ido a visitarla todavía porque creo que no es el momento. Ahora solo debe estar con ella la familia más cercana; yo sólo me mensajeo con Carmen (Borrego, la hija menor de la veterana conductora)», explicó Moreno.

«Mala interpretación»

Su fichaje por Telecinco se anunció mientras Antena 3 emitía el último programa de Moreno, ‘El Árbol de tu vida’. Un hecho que dio lugar a muchas especulaciones que la presentadora quiso aclarar. «La realidad es que me llamaron antes de que ‘El Árbol de tu vida se emitiera’, me preguntaron qué disponibilidad tenía y les dije que solo tenía un contrato moral con Canal Sur. En cuanto tuve una oferta firme de Telecinco se lo comuniqué a Antena 3, no va más allá. Además, considero que tengo un ‘perfil Mediaset’», desveló a este periódico.

– ¿Cómo es ese ‘perfil Mediaset’?

– Fíjate, yo nunca había entrado antes en su sede y tienes la misma sensación que cuando estás en Nueva York: piensas que ya has estado. La mayoría de sus programas se graban en directo, están muy vivos y son muy cercanos. Creo que eso me va bien. Pero a Antena 3 siempre le estaré agradecida porque me permitió volver a estar en una televisión nacional.

Desde la cancelación de ‘Entre Todos’, en junio de 2014, programa solidario que presentó en TVE y despertó todo tipo de críticas por «fomentar la caridad» o «justificar los malos tratos», Toñi Moreno había estado intercalando trabajos en Canal Sur, la cadena autonómica andaluza, hasta que Antena 3 la devolvió a Madrid a principios de este año. «Las críticas a ‘Entre Todos’ se debieron a una mala interpretación y di las explicaciones oportunas. Antes de todo eso había prestado gratuitamente mi imagen a campañas contra el maltrato, Además, he estado trabajando diez años en sucesos y sé lo que es eso. Pero los errores hay que asumirlo y pedir perdón por ellos», se defiende.