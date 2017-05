Bronca mayúscula en 'El Chiringuito': «¡Te voy a matar!»

El ambiente estaba muy crispado en 'El Chiringuito'. Suele ser habitual que los colaboradores se acaloren, pero ene sta ocasión la tensión fue máxima hasta el punto de que tuvieron que intervenir incluso los cámaras para evitar que Loco Gatti y Cristóbal Soria llegasen a las manos. Amenazas de muerte y gritos centraron un pelea sin igual.

Todo comenzó cuando Soria hizo unas declaraciones que no gustaron al Loco Gatti sobre la lucha que mantienen Real Madrid y F. C. Barcelona por el título liguero y el asunto de las primas a terceros.

«¡Te voy a matar!» llegó a gritar Loco Gatti mientras tenía que ser sujetado por el resto de integrantes de la tertulia que se emite todas las noche en Mega.

Quim Domènech y Nacho Peña eran los presentadores de la tertulia deportiva al encontrarse enfermo Josep Pedrerol.

Cada vez El Chiringuito de Jugones se está convirtiendo más en una versión española de The Office. https://t.co/28HevF8OIg — Samuel (@SamuRocks_41) 18 de mayo de 2017

Ambos comenzaron a alzar la voz hasta que el Loco Gatti se levantó de forma agresiva, le dio una patada al balón que tenía entre las piernas y se lanzó hacía el exdelegado del primer equipo sevillista.

«Hablas para provocar y a mí no me vas a provocar porque tú eres un pobre tipo que nunca ha pateado una pelota», dijo Gatti a su compañero de programa. «¡Te voy a matar, ya me cansaste, te voy a matar, en serio, cómo puedes ensuciar el fútbol así, sinvergüenza, falso», añadió Gatti muy enfadado, por lo que los demás colaboradores tuvieron que intervenir y separarlos. «Cuenta hasta diez», le pidieron al exjugador.