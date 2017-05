'Supervivientes 2017': Bigote Arrocet se enfada con Lara Álvarez y se declara en huelga de hambre

Bigote Arrocet ha decidido no comer, una actividad de riesgo en «Supervivientes». El cómico chileno obtuvo una suculenta recompensa en el programa de Telecinco tras haber ganado la prueba semanal. La organización le obsequiaría, durante tres días, con un completo desayuno compuesto por zumo de naranja, café y tostadas. El concursante, sin embargo, ha decidido rechazar el premio de manera tajante.

Arrocet, además, mostró su malestar con Lara Álvarez, que presenta el concurso desde Honduras pues, según el cómico chileno, la periodista aseguró que su primera comida del día contaría con huevos fritos y bacon. Al conocer que el desayuno tan solo tenía unas tostadas, la pareja de María Teresa Campos no dudó en afirmar que «eso no fue lo pactado. Si el desayuno viene así mañana no me lo como, y punto, para que cumplan lo que dijeron». Además, 'Bigote' ha amenazado con hacer huelga de hambre hasta que «dejen de engañarme».

Tras el enfado de Arrocet, Lara Álvarez no ha dudado en dar explicaciones sobre lo sucedido. «Malinterpretó mis palabras o, más bien, se las inventó. Me da mucha pena», afirmó la presentadora. Tal y como comunicó esta semana Jorge Javier Vázquez, que presenta el popular programa de Telecinco, la organización mostrará a Edmundo el verdadero contenido de las palabras de Lara Álvarez quien, en ningún momento, mencionó la presencia de huevos y bacon en el desayuno del cómico.