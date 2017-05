'Supervivientes': El brutal ataque de Kiko a Alba Carrillo

La vida de Alba Carrillo se ha convertido en un auténtico culebrón. Tras las polémicas declaraciones vertidas sobre su expareja, Feliciano López, la modelo decidió enrolarse en la nueva edición de Supervivientes, aprovechando su indiscutible tirón mediático.

Pero no está contenta. A los primeros altercados con Laura Matamoros, que acabaron con su madre abandonando el reality, se une ahora el enfrentamiento bestial que ha mantenido con Kiko, el novio de Gloria Camila. Unos comentarios del ex tronista provocaron el enfado mayúsculo de la madre del hijo de Fonsi Nieto que, con lágrimas en los ojos, aseguró estar harta de lo que está viviendo. Explotó, vamos.

¿Por qué? Pues porque hay temas que no se pueden tocar. Kiko aseguró entender que los ex de Alba les fueran infieles: «Siempre va con pijama. Es normal que si no ha cuidado sus relaciones, los hombres hayan buscando las habichuelas fuera de casa», soltó el joven. La frase hizo reaccionar también a Jorge Javier Vázquez quien no dudó en afear su actitud.

Pero la cosa no acabó ahí. Alba tenía intención de marcharse (la vez anterior que ocurrió eso desde el programa solo les faltó ponerse de rodillas para no perder su joya más preciada), pero las palabras de sus compañeros acabaron convenciéndola de que tenía que seguir en el concurso. Y ahí soltó la polémica frasecita: «es que estoy humillada, de verdad, tanta campañita de Telecinco».

Es para pensar que Alba buscaba hacer referencia a las ocasiones en las que la cadena de Mediaset ha protegido los ataques a los colectivos en los que ella ha sido protagonista. Una apreciación absolutamente desafortunada, sobre todo porque está concursando en un programa de televisión en el que los enfrentamientos son continuos y no se puede echar la culpa a la cadena cuando los concursantes están aislados conviviendo en una isla.

Cuando abandone la isla tendrá que enfrentarse a todas las críticas y, por supuesto, a la entrevista que ya anunció este periódico de Feliciano López con Bertín Osborne