Marc Bartra, en 'El Hormiguero': «Fue algo horroroso, pero es bueno para todos contrarlo»

Marc Bartra acudió este martes a 'El Hormiguero' para contar su experiencia tras resultar herido en un atentado dirigido al autobús de su equipo en Alemania. Cuando se dirigían al estadio para disputar un importante partido correspondiente a cuartos de final de Champions League contra el Mónaco, dos bombas explotaron en la carretera, provocando el miedo entre los los jugadores. Bartra resultó herido en su brazo, aunque por suerte puede contar su experiencia.

El jugador de fútbol llegó a 'El Hormiguero' feliz por estar vivo, aunque avisó que era la primera vez que hablaba en público de lo ocurrido. «Se me hace muy difícil. Fue algo horroroso, pero creo que es bueno para todos contrarlo».

Aquel 11 de abril, Bartra se dirgía en autobús desde el mismo hotel de siempre, en el que el Dortmund se concentra antes de los partidos. «Iba tranquilo, hablando con unos amigos por el chat». De repente, un ruido cambiaría la rutina habitual. «En un abrir y cerrar de ojos, se pasó del silencio absoluto a tener pitidos en los oídos. Había mucho humo, olor a pólvora y sentí mucho calor», explicaba entrecortado Bartra.

Tras unos instantes de incertidumbre, el catalán miró a sus compañeros y «sentí mucho miedo. No sabíamos qué pasaba. Intuía que decían que nos tiráramos al suelo y, como pude, me tumbé». Pero, los efectos de la explosión habían hecho mella en el jugador. «Sentía mucho dolor en la cabeza y el brazo, la mano me colgaba. Gritaba de dolor y pedía que viniera un médico».

Finalmente, la fisio acudió en su ayuda y se encargó de mantener despierto al jugador catalán, algo que resultó vital. «Me quería dormir, pero pensé que si me dormía igual no despertaba y pensé en mi hija", aseguró visiblemente muy emocionado. «Me di cuenta de que no me podía dormir, porque ella depende de mí».

Con el brazo dolorido, el futbolista se sentía tan feliz se estar vivo que poco le importaba lo que pasase con su brazo. «Me daba igual si me lo tenían que cortar o no», explicó.

El horror que vivió Bartra fue tan intenso que «no se lo deseo a nadie" y aunque la emoción se apoderó de la conversación, el invitado confesó sentirse «fuerte» ahora que había contado todo lo que pasó ese 11 de abril.

Una lección de vida

La experiencia traumática tuvo una segunda etapa cuando el futbolista llegó al hospital. Asegura que la primera persona a la que vio fue a su futura mujer. «Intenté tranquilizarla, pero rompió a llorar. La besé y fue como si lo hiciera por primera vez». A dos semanas de su enlace matrimonial, Marc Bartra aasegura que lo ve muy lejano, porque su experiencia cambio su forma de ver la vida.

«El mañana lo veo muy lejos. Sabes que siempre hay una última canción, un último beso. Al final, hay que vivirlos y si no vivimos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?», terminó diciendo el deportista.