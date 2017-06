Andrea es catalana y pese a que asegura tener éxito con los chicos no termina de encontrar al amor de su vida. Esta joven barcelonesa quiso poner fin a su soltería con una cena en 'First dates'. Su cita con Ismael en el 'dating show' de Cuatro no fue nada mal.

La química entre ambos se notó desde el primer momento. Tanto que la joven llegó a animarle a visitarla en Barcelona. Ismael, natural de Cartagena, agradeció la invitación y alentó a Andrea a dejarse caer por su tierra natal. «Ya miraré cómo ir a Murcia. No sé ni como se va», respondió ella. Aunque ambos aceptaron tener una segunda cita, la distancia podría terminar por convertirse en un obstáculo para la catalana: «¿Murcia está en Andalucía, no? Tenía acento andaluz».

No es la primera vez que un programa de televisión saca a relucir las carencias de algunos de sus colaboradores. El 'pequeño Nicolás' quedó en evidencia al no saber situar Australia en el mapa durante la cuarta edición de 'Gran Hermano VIP'. Belén Esteban, una de sus compañeras de encierro en la casa de 'Guadalix de la Sierra' tampoco estuvo del todo acertada cuando confundió Asturias con León en 'Sálvame'.