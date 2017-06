'Supervivientes' | La 'peineta' de Leticia Sabater a Sandra Barneda al ser expulsada del plató

Alta tensión en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La mala relación que se ha visto entre Leticia Sabater y Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, durante su estancia en la isla se ha trasladado a España y el domingo estalló de la forma más expresiva: con la expulsión del plató de Leticia Sabater, que se marchó dedicando una 'peineta' a la presentadora, Sandra Barneda.

Y es que la conductora del debate pidió a la autora de 'Toma pepinazo' que abandonara el programa tras un duro enfrentamiento con Pariente. Sabater recriminó a la madre de Carrillo que "me amargaste desde la primera semana, echándome la culpa de todo cuando la única que contestó como no debía de contestar eras tú. La palabra es bruja, bruja y bruja".

Ante esto, Pariente pidió la mediación de Barneda, "porque yo no tengo porqué aguantar los gritos de esta señora", ante lo que Sabater arremetió: "Eres tonta y no sabes ni contestar lo más elemental de tu vida. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde habrá ido? ¿Estará escondido? No sabes ni dónde está tu marido".

La dureza de sus palabras fue contestada por la presentadora pidiéndole que abandonara el plató. Sabater lo hizo, pero se despidió con una peineta.