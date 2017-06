'Supervivientes 2017': José Luis, atendido de urgencia en directo

'¡Qué noche la de aquel día!', dirá José Luis dentro de unos años cuando recuerde su paso por 'Supervivientes 2017'. '¡Qué noche la de aquel día!', exclamará también Jorge Javier Vázquez cuando rememore sus 'batallitas' televisivas. La gala de este jueves de 'Supervivientes 2017' ha sido una de las más movidas que se recuerdan. Tanto, que el presentador del 'reality' concluyó que ahora ya «no me queda nada por hacer en televisión».

La gala estuvo en buena parte centrada en José Luis, el aspirante a 'MasterChef' que ahora vive una nueva aventura para la pequeña pantalla en 'Honduras'. El pintor industrial, natural de Bizkaia, fue blanco del cabreo de Laura Matamoros por la bronca de las nominaciones. Él aguantó estoicamente los reproches en directo y evitó contestar a las provocaciones de la hija de Kiko Matamoros, quien en varias ocasiones lo tildó de «sinvergüenza» y remató espetándole un «no tiene cojones».

También fue recompensado con una corrección casi hitórica. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' entonó el 'mea culpa' tras las críticas por haber dejado sin comer a José Luis la pasada gala cuando Juan Miguel había dicho que quería compartir el plato con él. La organización echó mano del manido «rectificar es de sabios» y le entregó su porción de albóndigas, unos tostones e ingredientes para preparar más tortitas.

No acabó ahí el protagonismo del de Barakaldo que desde hace años vive en Albacete. Comer tras tantos días privado de alimento no debió sentarle del todo bien y, momentos después, Jorge Javier Vázquez informó de un problema que se estaba produciendo en el 'Palafito': el médico estaba atendiendo de urgencia a José Luis. «No es grave, parece un cólico», trató el presentador de tranquilizar a la mujer del concursante. No obstante, como seguía nerviosa, el programa proporcionó un nuevo momento surrealista para los anales de la tele. Jorge Javier Vázquez les pidió a las mellis que le cantaran una canción para distraerla. Dicho y hecho.

¿Más? Sí. José Luis estaba nominado junto a Kiko, por lo que aún medio mareado y con la vía puesta, se puso ante las cámaras para escuchar el veredicto de un público que decidió que quería seguir viéndolo en 'Supervivientes'. Antes de dar por concluída la gala y ser evacuado al hospital, a José Luis aún le tocó hablar con su mujer para tranquilizarla y también nominar, con el cable de la vía colgando tras su cabeza y visible gesto de dolor. Fue entonces cuando J.J. Vázquez soltó ese «no me queda nada por hacer en televisión». A José Luis, después de anoche, tampoco.