“Quizás en mi vida haya cumplido tres grandes sueños. Uno fue jugar en el Atlético de Madrid, otro ser el primer español en marcar en la historia del América de Cali, pero a ambos sueños le ha superado por goleada ganar MasterChef. Este ha sido el partido de mi vida”, porque después de tres meses de duro trabajo y esfuerzo, Jorge ha obtenido su recompensa, convertirse en el ganador de la quinta edición del talent culinario más duro del mundo.

Este joven de 28 años, natural de Granada, debutó a los 15 en el Atlético de Madrid y durante una década jugó como delantero profesional en distintos clubs de Primera y Segunda División. Incluso llegó a competir en tres continentes. Su último fichaje fue en 2014 por el América de Cali (Colombia). Su padre siempre quiso que, al colgar las botas, se dedicara al negocio familiar de Finanzas y Seguros, pero la cocina, su otra gran pasión, se interpuso en su camino, convirtiéndose en su principal meta entrar en MasterChef. Intentó participar en la cuarta edición, pero su solicitud llegó fuera de tiempo y desde entonces se dedicó a la gastronomía en cuerpo y alma para obtener el delantal de MasterChef, donde ha ido demostrando su enorme talento.

Ha sido alabado por sus ganas de aprender y su esfuerzo. Incluso ha superado uno de sus defectos que, como ha reconocido, es “ser poco constante”, pero en MasterChef ha demostrado “que cuando algo le interesa se esfuerza y aprende”, como señaló Eva González. Entre sus platos destacados, el pichón árabe que sirvió en la semifinal, la tarta sacher de la fiesta privada de Jorge Vázquez y el rabo de cerdo en la subasta de casquería. En las pruebas donde más se ha crecido ha sido en exteriores, donde ha sabido trabajar en equipo, organizar las tareas y demostrar sus dotes de mando.

El pase a la gran batalla final lo obtuvo reproduciendo un espectacular plato de pichón de Paolo Casagrande, jefe de cocina del restaurante Lasarte de Barcelona (tres estrellas Michelin). “Te he visto bastante centrado. Te he visto correr, te he visto serio, te he visto ordenado y eso se refleja en el plato”, comentó Pepe Rodríguez. “Este triunfo se lo dedico a mi familia, a mis padres, a Granada, a Formentera, que me ha cambiado la vida y al fútbol que me ha llevado de un sitio para otro y ha sido clave para que hoy esté en MasterChef. Me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí y que mi familia me pueda ver con esta alegría en los ojos”, comentó Jorge tras ganarse la chaquetilla “a pulso”, como destacó el jurado.

Para la gran final se dejó la piel con un menú diseñado por él mismo que sirvió al jurado de MasterChef y al chef francés Joël Robuchon (31 estrellas Michelin). Para comenzar, un gazpacho de chirimoyas de Granada, un plato “muy atrevido y original” con un “sabor interesante”, como destacó Samantha Vallejo-Nágera. “Hay mucho trabajo técnico. Quizás, si tuviera que buscar algún pequeño defecto, te diría las proporciones. Quizás haya demasiado aguacate con respecto al resto, pero es un plato moderno, que se podría servir hoy en día en un restaurante. Creo realmente que está bien realizado. Bravo”, le felicitó Robuchon.

La cata continuó con un cordero al-andalus, con el que intentó brindar “un homenaje a las calles de Granada y al olor del Albaicín y a las teterías”. Robuchon señaló que “la cocción del cordero está conseguida, lo que es muy importante. Muy perfumado, ahumado, bien condimentado. Es un plato sabroso, excitante y bien ejecutado”. “Esa guarnición, que es muy dulce, todas esas especias lo equilibran y hacen un plato muy expresivo, que está muy rico, muy interesante y que nos recuerda a esa cocina andalusí que tú quieres marcar. Bravo”, le felicitó Jordi Cruz.

Para endulzar la velada, preparó el beso de Jorge. “Este postre se llama así por dos razones. Beso por el nombre del restaurante que me ha cambiado la vida y por lo poco romántico que soy”. A pesar de ser un dulce con técnica y muy buena presentación, le faltó algo para que le dejara al jurado con ganas de más. “Es un postre con mucho trabajo y, con respecto a los otros platos que hemos visto, este plato denota menos delicadeza. Pero es un postre gustoso, sabroso, lo cual es muy importante. Me permito decir esto porque los otros platos estaban tan conseguidos que aquí no vemos el mismo nivel”, sentenció el chef francés.

Durante la batalla final, el jurado destacó el alto nivel de los platos de Jorge, Nathan y Edurne. “Habéis demostrado que tenéis alma de chef y estáis dispuestos a hacer de la cocina vuestra forma de vida. Ha sido muy difícil tomar esta decisión, pero lo que nos habéis mostrado en estos tres meses y en este combate final nos ha hecho tomar una decisión”, señaló Pepe Rodríguez.

Además de obtener el trofeo que le acredita como el mejor chef amateur del país y los 100.000 euros del premio, Jorge publicará la próxima semana su propio libro de recetas y completará su formación culinaria con el Máster en Cocina, Técnica y Producto impartido por la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center. En este centro, coincidirá con Nathan, que recibirá un Máster en Pastelería, y Edurne, que realizará un Curso de Especialización de ocho semanas de duración.

En la batalla final, disputada por primera vez a tres, Jorge cocinó junto a Edurne, la veterana de esta edición, y su amigo Nathan, con quien quería vivir este momento tan especial. A solo un paso se quedaron Miri y Elena.

A lo largo de la edición, la aspirante de Tolosa ha sorprendido con sus recetas tradicionales, a las que ha ido incorporando técnicas más novedosas. “Recomiendo a las personas de mi edad que vengan a MasterChef, es una experiencia maravillosa e inolvidable”, afirmó Edurne. Con su vitalidad y ganas de aprender, ha sorprendido a todos, y su trabajo ha sido recompensado con el broche de la inmunidad, el delantal dorado y un puesto en la final.

Nathan siempre ha sido un apasionado de la cocina más vanguardista. Su evolución ha sido un tanto irregular y al jurado le ha costado que usara las técnicas de vanguardia con sentido y canalizara su gran creatividad. En la final, dedicó el plato principal al abuelo de su mujer. Un plato que conquistó a Samantha Vallejo-Nágera por reinventar la salsa que cocinó en el casting y hacerlo de manera sobresaliente. “MasterChef es casi una escuela de vida porque nos enfrentamos a condiciones muy buenas, pero muy duras a la vez. Es una experiencia increíble que te cambia la vida”, considera.