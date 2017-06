«Quiero dedicarme más a mi familia»

Trece años después, Ana Rosa Quintana (Madrid, 1956) sigue sin bajarse del trono de ‘reina de la mañana’. Un título del que ella misma reniega, «no soy muy monárquica», bromea. ‘El programa de AR’, el matinal que presenta en Telecinco (lunes a viernes, a partir de las 8.55 horas), vuelve a repetir liderato en su franja con una audiencia media del 19% de ‘share’ y por delante de sus rivales Susanna Griso (Antena 3) y María Casado (TVE). A partir de este lunes, Joaquín Prat toma las riendas del formato para sustituir a Quintana durante sus vacaciones.

– Pese a ser líderes, ¿hace autocrítica?

– No necesito hacerla porque según termino, mi equipo y mi familia ya me la hacen. Nos reunimos directamente para ver lo que va mal y lo que va bien, todo sobre la marcha, nos pasa todos los días y es normal con cuatro horas de directo.

– Este año han buscado temas más cercanos: la luz, el pan…

– Hoy (por ayer) hemos cubierto un desahucio, que si ves la tele parece que ya no los hay porque nadie los cubre, no les hacen caso. Creo que la televisión generalista tiene que estar cerca de la gente y mostrar los problemas cotidianos, incluso llevar la gran política a lo cotidiano.

– Hace unos meses consiguieron parar un desahucio.

– Fue terrorífico. Hacer televisión en directo es maravilloso pero a veces te llevas unos sustos tremendos. Querían echar de su casa a una señora con alzhéimer de 85 años y su hijo amenazaba con tirarse por la ventana… Eso al final es el trabajo de nuestros reporteros, no es casualidad, se trata de seguir los temas.

– ¿El espectador está aburrido de la política?

– No te creas, yo pensaba que sí pero están ocurriendo muchas cosas nuevas cada semana. Ayer todo el mundo estaba pendiente de la entrevista entre Iglesias y Sánchez, por ejemplo, o la moción de censura contra Rajoy.

– Acusa a la competencia de ir a rebufo de su programa.

– No, es lo normal. A veces nos pasará a nosotros y no le doy mucha importancia.

– ¿Puede haber algún asunto este verano que adelante su regreso?

– Espero que no (risas), y si pasa algo no me gustaría que ocurriera porque tendría que ser algo grave. Habrá temas importantes este verano como la declaración en los juzgados de Rajoy o de Cristiano Ronaldo. Confío en mi equipo para que yo no tenga que volver, a no ser que pase algo. (En ese momento interrumpe la entrevista Joaquín Prat para despedirse de Ana Rosa hasta septiembre, él la sustituirá durante julio y agosto).

– ¿Se ha planteado dejar la televisión alguna vez?

– Todos los años. Hace cinco pensaba que iba a ser el último, pero al final te sientes bien y estás ilusionada. Cuando llegue el momento de dejarlo no tendré ningún problema en hacerlo.

– Aunque siga en el programa, ha vendido las acciones de su productora.

– No tengo demasiado apego a las cosas materiales. Ha sido una decisión por motivos personales, he trabajado demasiado estos años pilotando un equipo de 50 personas y llega un momento en el que quiero dedicarme más a mi familia, sobre todo ahora que mis hijos están en la preadolescencia (van a cumplir trece años).

– ¿Le duele que carguen contra usted en las redes sociales?

– Cada vez que hablo de Venezuela me pasa, y seguiré hablando porque es una vergüenza lo que está pasando allí. No suelo mirar las redes sociales porque cada vez que digo algo me cae una buena. En general me dan igual esas críticas.

– Tampoco le gusta eso de ‘la reina de las mañanas’.

– No soy muy monárquica para empezar (risas). Uno está el tiempo que desea la audiencia, llevamos trece años y podía haber durado seis meses.

– ¿Ve a alguien como relevo?

– Yo no administro los tronos, ese es el problema. Creo que en el programa hay tanto chicos como chicas con mucha proyección y por eso le intentamos dar juego.