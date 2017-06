El 'no' más cruel de 'First Dates'

Ignacio y Francisco se conocieron durante una cena en el restaurante 'First dates', pero su historia de amor no cuajó. Su cita en el exitoso espacio de Cuatro para encontrar el amor pasará a la historia del 'dating show' como una de las más variopintas de su historia.

La pareja cenó en el famoso restaurante donde, en escasos minutos de conversación, descubrieron que sus vidas no tenían absolutamente nada que ver. «No me gustaría tener una segunda cita. Ni de amistad, ni de nada, somos muy dispares y no quiero volver a verlo», confesó Ignacio en un alarde de sinceridad.

Antonio, sorprendido por las palabras de su acompañante, no dudó en mostrar su malestar: «Vaya el demonio este la que me ha soltado, pero ¿quién te crees que eres? Estás rechazando a un grande. Que no me quiere volver a ver, dice. De verdad, pero si soy mejor que tú cien veces. Tengo más elegancia, más saber estar, más compostura...».