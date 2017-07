La bronca en directo de Susanna Griso a su equipo

Lo que vemos en la televisión no siempre se parece a lo que se esconde al otro lado de las cámaras. Los platós de televisíon guardan muchos secretos y momentos de tensión que pasan desapercibos a los espectadores. O no siempre. En algunas ocasiones los presentadores llegan a un nivel de saturación y no pueden evitar ocultar su enfado.

Es lo que le ocurrió el viernes a Susanna Griso. La presentadora de 'Espejo Público' se encontraba en medio de una conversación con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando decidió interrumpir la charla para reprender a unos compañeros que estaban hablando en el plató en pleno directo. «Antes de que sigamos, permítame que haga de 'seño'. ¿El postpartido lo podéis comentar fuera del plató, por favor? Se agradecería mucho».