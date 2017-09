El actor Pedro Pascal fustiga a Pablo Motos por no saber inglés El artista chileno visita 'El Hormiguero' para promocionar la película 'Kingsman: el círculo de oro' EL COMERCIO Gijón Jueves, 21 septiembre 2017, 16:39

Sus papeles en 'Juego de Tronos' y 'Narcos' han lanzado a la fama al actor chileno Pedro Pascal, que este miércoles promocionó en 'El Hormiguero' la película 'Kingsman: el círculo de oro', en la que da vida a un agente secreto con sombrero vaquero y látigo. Como es habitual en sus entrevistas, Pablo Motos puso sobre la mesa el pasado de su invitado y le propuso superar algunas pruebas, pero lejos de salir mal parado, fue el presentador quien se sonrojó.

Todo fue a costa de su dominio del inglés. Motos tuvo que recurrir a las conocidas Trancas y Barrancas para conocer el significado de la palabra 'sneakers'. Las hormigas no tardaron en sacarlo del apuro al indicar que el actor quería decir zapatillas, ante lo que este ironizó: "Tienes tu propio traductor". Motos trató de quitar hierro al asunto: "Es que esa clase me la perdí". Pero no pasó desapercibido para Pascal, que durante todo el programa alternó inglés y español.

Dejando a un lado el dominio de los idiomas de Pablo Motos, en un momento de la entrevista Pascal aceptó el reto de mostrar sus habilidades con el látigo, el principal elemento de atrezo de su personaje en 'Kingsman', y consiguió arrancar aplausos y risas, aunque también llevarse algún latigazo.

Pascal también rememoró su etapa de residencia en Madrid, donde dijo haber trabajado como gogó. Y se marcó un baile para demostrarlo.