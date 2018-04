Aída Nízar saca su carácter en 'Gran Hermano Italia' La vallisoletana sigue dando que hablar por sus enfrentamientos con sus compañeros de encierro EL COMERCIO Gijón Domingo, 29 abril 2018, 22:58

Aída Nízar continúa su periplo por Italia. La vallisoletana ha encontrado en el país alpino el protagonismo mediático que sus constantes enfrentamientos con Mediaset. Después de participar en varios espacios de televisión en país vecino, con gran acogida por el público, la que fuera concursante de la quinta edición de 'Gran Hermano', 'Supervivientes 2011' y 'Gran Hermano VIP 5' vuelve a formar parte del 'reality' que le dio la fama. La española entró a formar parte hace unos días de 'Grande Fratello 15', la versión italiana del formato de convivencia en la que, en esta edición, participan concursantes anónimos y famosos.

Y como no podía ser de otra manera, Aída no está pasando desapercibida en el día a día de la casa. La vallisoletana ya ha protagonizado una monumental bronca con el 'drag-queen' Baye Dame. La 'elegida de Dios', como se autodenomina la propia Nízar, provocó un momento de gran tensión al confesar que no había limpiado su vómito pese a los esfuerzos de sus compañeros por mantener la casa limpia.

El enésimo conflicto con la concursante, que los espectadores italianos han compartido en las redes sociales refiriéndose a la «sangre española» tiene como protagonista al conocido amor propio de la vallisoletana, que incluso recurrió al español para poder expresarse mejor. «¿Quieres que te diga todo lo que pienso? Aquí hay un conjunto de personas que no tenéis ni idea de ser felices. Ojalá algún día lleguéis a adorar vuestra vida y a luchar por vuestros sueños como lo hace Aída Nízar. ¿Sabes por qué? Porque cada segundo de mi vida me lo he ganado...», dijo antes de ser interrumpida por el 'súper' para pedirle que hablase en italiano. «Sí, hablo en tercera persona», confesó la concursante a sus compañeros.