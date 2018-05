Aída Nízar deja sin patrocinadores al 'Gran Hermano' italiano Numerosas marcas se desvinculan del 'reality' por el trato de los concursantes a la vallisoletana EL COMERCIO Gijón Jueves, 17 mayo 2018, 00:21

Aída Nízar continúa su peculiar periplo por Italia. La vallisoletana se ha convertido en una auténtica estrella en el país alpino. Tras sus numerosos enfrentamientos con Telecinco en España, la exconcursante de la quinta edición de 'Gran Hermano' ha emprendido una auténtica carrera de éxito en el país.

Se estrenó como colaboradora de uno de los programas de mayor audiencia de su parrilla televisiva italiana y, dada la buena acogida por parte del público, no tardó en ser invitada para entrar como concursante en la última edición de 'Grande Fratello'., que une a famosos y anónimos. Su paso por el programa no estuvo exento de polémica. La vallisoletana no tardó en sacar su carácter y tuvo un duro enfrentamiento con otro concursante por la limpieza de la casa.

La española, que fue expulsada por la audiencia, se ha convertido en una víctima por el acoso que recibió de sus compañeros durante su estancia en el concurso. Tanto es así que algunas marcas se han desvinculado del espacio. Nintendo, Acqua Santa Croce, Screen Haircare, F**K y Changit de Giorgio Srl, entre otras, han trasladado a la cadena su decisión de renunciar al patroncinio del 'reality'. La marca de cosméticos 'Bellaoggi Italia' fue una de las primeras en comunicar su decisión: «Estamos convencidos de que la belleza nunca puede existir junto con ninguna forma de violencia o discriminación».