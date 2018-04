Ana Guerra y Aitana revelan el momento más difícil que vivieron en 'Operación Triunfo' Aitana y Ana Guerra, junto a Pablo Motos durante la entrevista. / Antena 3 La pareja artística confesó en 'El Hormiguero' cómo ha cambiado su vida tras su paso por el 'talent' musical EL COMERCIO Gijón Miércoles, 4 abril 2018, 23:05

'El Hormiguero 3.0' recibió este miércoles la visita de Ana Guerra y Aitana, la pareja artística salida de la última edición de 'Operación Triunfo' y conocida por sus seguidores como 'Aitana War', que están cosechando un gran éxito ya fuera de la Academia con su hit 'Lo malo', la canción con la que compitieron para representar a España en el próximo Festival de Eurovisión.

Ana y Aitana contaron cómo ha cambiado su vida tras su paso por el 'talent' musical de La 1, repasaron algunos de los momentos más divertidos que dejaron en ese programa e interpretaron en directo el tema con el que están rompiéndolo.

El programa se vio desbordado: «Todo el mundo quería estar aquí con vosotras. No recuerdo una locura así desde Justin Bieber», dijo Pablo Motos. «Sigue siendo una locura que no para, pero que así tiene que ver. Que venga el trabajo y que venga mucho», aseguró Ana Guerra. «Queremos estar haciendo siempre cosas», añadió Aitana.

No todo ha sido un camino de rosas para ellas desde que iniciaron su camino en la fase de casting de la nueva edición de 'Operación Triunfo'. A pesar de todo, ambas confesaron sin atisbo de dudas que regresarían a la academia sin pensárselo. «Despedirnos de la Academia ha sido de lo más complicado. Lloré, lloré mucho», recordaba Aitana. «Cuando cerraron el canal 24 horas nosotros seguíamos allí para la fiesta final. Estaba todo medio apagado y teníamos que ir a recoger. Fue entonces cuando me encontré a Aitana en el baño mirando al suelo llorando y me puse a llorar yo también», confesó Ana Guerra.