Alberto Isla y Alejandro Albalá, a punto de llegar a las manos en 'Supervivientes' La supuesta infidelidad de Isa Pantoja elevó la tensión en el plató de 'Conexión Honduras' EL COMERCIO Gijón Lunes, 21 mayo 2018, 23:07

Máxima tensión en el plató de 'Supervivientes'. El 'reality' vivió este domingo una de sus noches más intensas con el cara a cara en plató de Alberto Isla e Isa Pantoja tras su tenso reencuentro. La pareja ha pasado en apenas unas horas de la luz y el colorido de una boda garífuna en Honduras a la sombría penumbra desatada por ciertos rumores de infidelidad en Jerez de la Frontera. Alberto Isla se llevó una desagradable sorpresa al reencontrarse con su prometida en el plató y enterarse de que culminó una noche de fiesta compartiendo habitación con otro hombre.

El joven gaditano llegó al plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' sin querer dar demasiado pábulo al cotilleo, cargando incluso contra la organización del programa. «Llego de Honduras y me encuentro con que no se habla de mi paso por la isla, y me ponen vídeos de otra productora, lo cual me parece una falta de respeto y un mal gesto», declaró para sorpresa de Sandra Barneda y los colaboradores.

Poco duraría la calma. Fue Alejandro Albalá, exmarido de Isa Pantoja, el encargado de dinamitar el ambiente de calma que se respiraba en el programa. «Bienvenido al club de los jodidos. Tú sabes perfectamente que te ha sido infiel, pero te callas porque sabes que ahí tienes un chollo que te cagas», atacó irónicamente provocando al ya exconcursante del programa, que se levantó de su silla y se dirigió brúscamente hacia él. La presentadora del programa y los colaboradores trataron de calmar al gaditano y pidieron a Albalá que evitase las provocaciones, invitándole a abandonar el plató.

'Supervivientes: conexión Honduras' lideró una vez más en el 'prime time' dominical pese a la ligera subida registrada por la sexta edición de 'Masterchef' en La 1. El programa duplicó en su banda horaria a Antena 3 (9,5% y 1.262.000) y fue la primera opción en todos los targets sociodemográficos, destacando en jóvenes de 13 a 24 años (24,9%). El espacio se impuso en 13 de los 14 mercados geográficos, obteniendo un destacado 32% en Asturias.