Alejandro Albalá, primer concursante de 'Supervivientes 2019'

Alejandro Albalá es el primer concursante confirmado de 'Supervivientes 2019'. El joven ha llegado este miércoles a Honduras como 'fantasma del futuro'. Durante unos días, convivirá con los supervivientes de la edición de este año y se asegurará el pase como concursante para la próxima edición del formato, que tendrá lugar previsiblemente a comienzos del próximo año.

El exmarido de Chabelita se incorporará a la convivencia en la isla. Durante la emisión de 'Supervivientes: última hora', ha asegurado que llega con ganas de molestar un poco y confiado de que Sofía no le hará mucho caso porque «está detrás de Logan». «La situación de que todos me vean aquí de nuevo me va a poner hasta caliente», ha dicho el que fuera novio de Sofía Suescun, una de las favoritas de la edición.