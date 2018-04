Aparatoso accidente en 'Maestros de la costura' Alicia sufrió un percance al coserse un dedo por accidente con una máquina antigua EL COMERCIO Gijón Martes, 10 abril 2018, 00:50

Susto en la semifinal de 'Maestros de la Costura'. Los aprendices del 'reality' de La 1 se enfrentaron este lunes para asegurarse una plaza en la final del programa. Una noche de mucha emoción y nervios en la que no faltaron los sustos.

Alicia, una de las favoritas del jurado, se atravesó el dedo con una aguja cuando utilizaba una máquina antigua: «Quiero que me la quiten y terminar la prueba. No me duele, puedo seguir cosiendo». Una secuencia no apta para aprensivos que obligó a intervenir al equipo médico del espacio para extraerle la aguja del dedo: «Se me ha metido el pelo delante, me ha tapado la aguja y de lo rápido que iba pues... me he cosido el dedo».

Aunque la aprendiz pareció ni sufrir con este accidente, no ocurrió lo mismo con los miembros del jurado. Palomo Spain aseguró que si le hubiera pasado a él se «hubiera desmayado» y valoró la actitud de Alicia, que en ningún momento se planteó tirar la toalla durante la prueba. Un esfuerzo que le valió la segunda plaza.