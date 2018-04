El simpático guiño de Anabel Alonso a Buscando a Nemo en 'Amar es para siempre' Los guionistas de la ficción no han dejado pasar la oportunidad de lanzar un guiño a los espectadores EL COMERCIO Gijón Lunes, 30 abril 2018, 23:18

Sorpesa en el último capítulo de 'Amar es para siempre'. Los espectadores del serial de las tardes de Antena 3 se han llevado este lunes una simpática sopresa. Los guionistas de la ficción no han dejado pasar la oportunidad de lanzar un guiño a los espectadores.

La secuencia ha tenido como protagonista a Anabel Alonso. La actriz y exconcursante de la última edición de 'Masterchef Celebrity' interpreta en la exitosa ficción a Benigna Castro, responsable de la pensión 'La Estrella'. En el capítulo emitido este lunes, recibe una llamada de su amigo Camilo para informarle de cómo lo estaban pasando en Australia. «Claro, claro que quiero vuestra dirección. No me hace falta apuntarlo, me lo aprendo de memoria: Calle Wallaby, 42, Sidney. ¡Si es muy fácil!», repitió el personaje en recuerdo de la emblemática frase de Dory, el pez al que Alonso pone voz en 'Buscando a Nemo'.