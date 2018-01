Antonio Carmona reaparece en 'El Hormiguero' tras el coma: «Fue como si estuviera durmiendo» Antonio Carmona, junto a Pablo Motos, en el plató de 'El Hormiguero'. / Atresmedia El artista reaparece públicamente después del serio percance de salud que tuvo el pasado otoño EL COMERCIO Gijón Martes, 23 enero 2018, 22:57

Antonio Carmona ha reaparecido este martes en televisión tras tras su ingreso en el Hospital San Francisco de Asís, donde estuvo en coma inducido para proteger su cerebro de posibles daños por una cirugía maxilofacial que acabó atacando a su garganta. Ahora, ya recuperado, regresará a los escenario el 13 de febrero en la Sala Luz de Gas de Barcelona.

Antes, el artista granadino ha querido visitar el plató de 'El Hormiguero' donde ha relatado su dura experiencia. «Pa' habernos matado», decía el cantante entre aplausos. El cantante relató que su mujer tenía una broma preparada para cuando el artista se despertara: «Eso era guasa. Ella quería ponerme una peluca blanca y una barba blanca para decirme que había estado quince años en coma», contó.

Carmona ha explicado cómo vivió el delicado momento. Ha detallado que se sintió como si hubiera estado «en un sitio durmiendo donde me han cuidado y he visto cosas, a ángeles». Y concretó aún más. «A mí me han cuidado varios ángeles. Los terrenales han sido mi mujer, mi madre y mi hija. Pero también había otros. Te juro que los vi. Vi hasta a Ángel (Nieto) y a mi padre. Eso sí, cuando los vi dije 'ostia, que chungo está esto'».

Carmona ya está totalmente recuperado y ya se encuentra cerrando los detalles de su inminente gira, en la que presentará en directo las canciones de su último trabajo, 'Obras son amores'. El artista arrancará su gira el próximo 13 de febrero en Barcelona y pasará Málaga, Granada, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria, entre otras muchas ciudades.