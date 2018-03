Antonio Lobato vuelve a la Fórmula 1: «Ya no me pongo nervioso» Antonio Lobato. / E. C. El periodista regresa a este deporte tras dos temporadas de ausencia por motivos personales. «Solo voy a ser narrador de las carreras, y es un sueño», confiesa MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 13 marzo 2018, 00:42

Después de pasar más de 200 noches en hoteles anualmente durante doce años, Antonio Lobato (Oviedo, 1965) decidió dejar a un lado su trabajo como presentador de la Fórmula 1. Ahora regresa como narrador a Movistar+, cadena que emitirá todo el Mundial a partir del domingo 25 de marzo, comenzando en el circuito Albert Park con el Gran Premio de Australia (a través de Movistar F1). Lo ha hecho, dice, «porque aceptaron todo lo que quería y lo que no quería». Lo que no tiene tan claro es que Fernando Alonso vaya a volver a subirse al podio esta temporada: «No queremos engañar a nadie».

–¿Cómo le convencieron para volver?

–En realidad, cuando me hicieron la propuesta, todo lo que quería y lo que no quería hacer me lo aceptaron. Yo no quería ser lo de antes, el narrador, el presentador, el director… Hacerlo todo. Movistar me llamó para ser solo narrador y para mí eso fue un sueño, como si a un piloto de Fórmula 1 le llamas solo para conducir el coche el día de la carrera, para nada más. Me quito responsabilidades, horas de trabajo, dolores de estómago y presiones. Ha sido un regalo.

–No quería renunciar a estar con su familia.

–Claro. Aquí haremos alguna carrera fuera, cinco o seis, pero la ventaja es que cuando las termine me vuelvo a casa, mientras que antes, al regresar a España después de las carreras, me tenía que poner a trabajar.

–¿Volverá a cantar una victoria de Fernando Alonso?

–Me encantaría mucho porque se merece volver a ganar y ser otra vez campeón del mundo. No sé si parte de la culpa la tiene él por haber elegido mal o porque se ha movido a lugares inadecuados en momentos incorrectos. Pero si vuelve a tener un coche bueno va a seguir ganando, olvídate de los demás. Para mí, es el mejor piloto del ‘paddock’. La pregunta que nos hacemos todos es si en lo que le queda de carrera en la Fórmula 1 va a llegar a tener un coche así.

–Los primeros test no son nada halagüeños…

–Este año va a estar bastante mejor que el pasado, porque peor era difícil… Pero no va a estar para luchar por el Mundial; decir eso sería engañar a la gente. Su objetivo debería ser lograr que McLaren, su escudería, fuera el cuarto equipo, y soñar con meterse en algún podio.

–¿Y Carlos Sainz?

–Su batalla va a ser precisamente contra Fernando. Renault va a luchar contra McLaren y contra otros equipos por la cuarta posición, que es la primera del resto del mundo. Las tres primeras, sobre el papel, están bastante claras, aunque la temporada es muy larga.

Bicicleta y guitarra

–Comenzó en la F1 hace 14 años, ¿se ve muy cambiado?

–¡Mucho! Y no solo físicamente. Me acuerdo de aquél Antonio, de los nervios que tenía, de lo inseguro que estaba, de lo poco que sabía. Ahora sigo sabiendo poco, pero ya no me pongo nervioso, controlo mejor las situaciones porque me juego menos. En este deporte ya lo he hecho todo, este año y los que puedan venir son un regalo que he cogido para disfrutar y hacer disfrutar a la gente.

–¿El público le pedía el regreso?

–Ha sido increíble, en la calle y las redes sociales, el cariño que me han dado y lo pesados que han sido (risas). Eso mola y ha pesado en mi decisión por volver.

–¿En qué ha empleado su tiempo libre?

–Grabé dos temporadas de ‘Desafía tu mente’ para TVE y me he dedicado a mí y a mi familia. Uno de mis vicios es la bici y he podido cumplir mis sueños de participar en la ‘Titan Desert’ y en la ‘Mongolia Challenge’. Creo que, en total, me he hecho 9.000 kilómetros cada año… También he aprendido a tocar la guitarra y he podido sacar tranquilamente al perro.

–¿Por qué TVE no emite la segunda temporada de ‘Desafía tu mente’?

–Me consta que la productora ha preguntado, pero parece que la cadena no encuentra hueco para ese programa. No lo sé.