La asombrosa confesión sexual en esta cita de First Dates

EL COMERCIO Gijón Miércoles, 29 noviembre 2017, 21:54

Miguel, de 42 años, y Minerva, de 40, mantuvieron esta semana en 'First Dates' una cita más que subida de tono. Desde el principio conectaron y enseguida iniciaron una conversación muy íntima.

Los dos estuvieron encantados con la charla y Miguel no dudó en soltarle a su compañera de mesa que «aunque normalmente el hombre prefiere un trío con dos mujeres a mí me pone más ver a mi pareja con otro hombre». La cara de Minerva fue un poema pero continuaron hablando del mismo tema, ya que los dos manifestaron no cortarse en ese aspecto. «A mí me encanta que mi pareja me pegue un par de guantazos en la cara y me diga un par de cosas bien dichas...» fue otra de las confesiones de él, que ella respondió con un «¡Ah, lo mejor!».

Como era de esperar, esta cita culminó en beso.