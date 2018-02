Boro Barber, reportero de 'En el punto de mira', denuncia la amenaza de una funcionaria Una imagen de Boro Barber durante la emisión del reportaje. / CUATRO El periodista ha compartido en Twitter el comentario que le ha lanzado una trabajadora de la Cuidad de la Justicia de Valencia EL COMERCIO Gijón Jueves, 15 febrero 2018, 21:28

El reportero del programa de Cuatro 'En el punto de mira' Boro Barber ha confesado a Ana Rosa Quintana este jueves la amenaza recibida por parte de una funcionaria tras emitir un reportaje sobre las estafas de absentismo laboral presentes en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

En dicha emisión se podía ver que varios trabajadores fichaban al entrar en el recinto para luego salir y desarrollar su jornada laboral en centros comerciales. Además, Barber vivió un desagradable incidente cuando la hija de una de las funcionarias valencianas le reprochó que insinuara que su madre no trabajaba.

«Se ha levantado muchísima polémica, un pequeño terremoto en la Ciudad de la Justicia de Valencia», ha comentado el reportero de Cuatro en el programa de Telecinco. Boro Barber, además de asegurar a Ana Rosa Quintana que varios funcionarios le han agradecido su implicación en este problema que sufren en Valencia, ha confesado también la amenaza vertida por una de las trabajadoras de la Ciudad de la Justicia: «Como tengas un juicio en Valencia, date por condenado».

"Como tengas un juicio en Valencia, date por condenado". Eso es lo que me hace llegar una funcionaria de la Ciudad de la Justicia 🔝🔝🔝 — Boro Barber (@BoroBarber) 15 de febrero de 2018

«Lo he entendido como una amenaza ante el reportaje que hemos sacado. Entiendo que existe una independencia en el Poder Judicial y que no va a perjudicar nada lo que nosotros hemos hecho», declaraba el reportero, que añadía: «Cuando tú vas a un juicio, todos los compañeros que trabajan en ese juzgado podrían hacer presión para que no se haga justicia y yo salga condenado».