La gran bronca de Risto y Jorge Javier Váquez en 'Got Talent': «Esto es una payasada» Una discrepancia sobre la actuación de uno de los concursantes tensó el ambiente entre los miembros del jurado EL COMERCIO Gijón Jueves, 18 enero 2018, 22:59

Tensión en el estreno de la tercera edición de 'Got talent'. El 'reality' de Telecinco regresó el miércoles por la noche a la pequeña pantalla como líder de audiencia. Nuevos aspirantes y el mismo jurado de siempre formado por Edurne, Eva Hache, Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide.

Fue precisamente entre estos dos miembros del jurado entre los que más chispas saltaron. Todo a raíz de la actuación de Elena y José sobre el escenario del programa. Su interpretación de 'Cena para dos' no convenció al exjurado de 'Operación Triunfo'. «Hay que respetar a los grupos y al jurado, no se pueden hacer estas cosas. Para mí esto es un 1», les dijo.

No todos coincidieron en el veredicto. La voz de Elena sí convenció Jorge Javier, Eva y Edurne. El presentador de 'Sálvame' quiso salir en su defensa asegurando que «no pasa nada por hacer números alegres que divierten a la gente, no hay que ser tan estricto». Fue entonces cuando el polémico presentador de 'Chester' sacó su famoso caráctar y zanjó la cuestión con un «esto es una payasada, no sé en qué queréis convertir este programa».