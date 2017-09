El 'calentón' de Dani Martínez con Lara Álvarez Florentino Fernández tuvo que mediar entre la pareja para evitar el contacto EL COMERCIO Gijón Martes, 19 septiembre 2017, 21:54

La relación de Lara Álvarez y Daniel Martínez sigue viva. Al menos, ante las cámaras. Y es que ambos, colaboradores del programa de Cuatro 'Dani&Flo', cruzan constantes bromas e ironías en torno a su relación, pero este martes la cosa fue a más.

El humorista decidió hoy imitar a Boris Izaguirre que, según apuntó, suele saludar con un 'pico'. Y es lo que intentó hacer con la gijonesa. Al verle las intenciones, Flo medió: "No aproveches el personaje... no te calientes", le dijo, entre risas, al tiempo que separaba a Martínez de Lara Álvarez, que replicó a su ex con un contundente: "¿Te acuerdas de la cobra de Chenoa?". Pues eso.