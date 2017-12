Así suena 'Camina', el himno de 'OT 2017' Los concursantes de 'Operación Triunfo 1' y 'OT 2017', juntos durante la gala especial de Navidad. / RTVE El 'talent show' musical de La 1 emitirá este lunes una gala especial navideña en la que participarán concursantes de la primera edición del concurso EL COMERCIO Gijón Sábado, 23 diciembre 2017, 14:33

Rosa, Manu Tenorio, Nuria Fergó, Vero, Gisela… volverán a TVE por Navidad para participar, junto a los concursantes de la actual edición de ‘Operación Triunfo’ ‘Navidad en OT’, una gala especial en la que los espectadores revivirán algunos de los dúos más memorables de la primera edición del famoso talent show.

Rosa y Amaia cantarán 'Gracias por la música' (Abba), Nerea y Álex Casademunt interpretarán 'Vivo por ella' de (Andrea Bocelli). Gisela y Agoney cantarán 'Somebody else's guy'; (Jocelyn Brown), Raoul y Alejandro Parreño se subirán al escenario con 'Don't let the sun go down on me'; (Elthon Jon), Cepeda y Manu Tenorio unirán sus voces para cantar 'Lucía' (Joan Manuel Serrat), Alfred y Naim Thomas recuperarán el tema 'Adoro' (Armando Manzanero), y Mireya y Nuria Fergó pondrán acento flamenco con 'Noches de Bohemia' (Navajita Plateá).

También llegarán los números de Ana Guerra, Mimi, Gisela y Vero, 'Lady Marmalade' (Christina Aguilera); el de Marina, Thalía, Natalia y Geno, que defenderán 'Eternal Flame' (The Bangles); o Ricky, Juan Antonio, Álex y Javián con 'Corazón espinado' (Maná). Aitana y Natalia cantarán 'Walking on sunshine'(Katrina & the Waves), Miriam interpretará con Javián 'Te quiero, te quiero' (Nino Bravo), y Roi y Vero, 'I finally found someone' (Barbra Streisand).

Además, será un buen momento para recordar el himno de ‘OT1’, ‘Mi música es tu voz’, y estrenar la canción compuesta por los concursantes de esta edición: ‘Camina’. Los concursantes recibirán regalos de Navidad del programa y de sus familiares, y muchas sorpresas más en esta gala producida por RTVE en colaboración con Gestmusic.