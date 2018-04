De Cangas de Onís a Australia: las raíces asturianas de Oskar Proy «Quería transportar a mi abuela a los tiempos felices de su pueblo, Llano de Margolles», subraya el joven que ha hecho viral su versión del 'Asturias, patria querida' AZAHARA VILLACORTA Gijón Miércoles, 25 abril 2018, 15:10

Entre Asturias y Australia hay unas pocas letras y varias horas de diferencia, además de 17.000 kilómetros de distancia que, a sus 18 años, Oskar Proy, nacido en el estado australiano de Victoria y todo un desconocido hasta hace apenas dos días, ha conseguido borrar del mapa con una declaración de amor en toda regla a su abuela –Mónica, diagnosticada de demencia y nacida en Llano de Margolles, Cangas de Onís, en 1937, de donde emigró rumbo a las antípodas en los años sesenta, cuando apenas entraba en la veintena–. Una versión del 'Asturias, patria querida' que ha logrado emocionar hasta al menos sentimental.

Oskar sabía que «cantar con pasión» era la clave para encandilar al jurado de la versión australiana de 'La voz' y, de paso, cumplir su mayor deseo: «Quería transportar a mi abuela a los tiempos felices de su pueblo, Llano de Margolles». Y, para ello, el joven se alió con su padre, Edgard, hijo de 'Abuela', como él la llama. Un constructor local que «durante un montón de años» le ha ayudado con su carrera musical. «Él ha sido quien me ha llevado a los conciertos, quien me ayuda con el sonido, haciendo de manager... Le estoy muy agradecido por todo el apoyo que me ha brindado desde que empecé en la música», cuenta Oskar a preguntas de EL COMERCIO desde Oceanía.

También de su padre partió la idea de que aprendiese 'Asturias, patria querida' «cuando fue diagnosticada de su senilidad, porque, a pesar de la enfermedad, responde muy bien a la música, se ríe, aplaude y, a veces, incluso baila», explica este nieto que se emociona a la hora de relatar la historia de su abuela, «una mujer bella, fuerte, vibrante a la que la demencia le está robando la memoria»: «Nació en plena guerra civil y a su padre lo mataron en la contienda, así que, de la noche a la mañana, ella y su madre, Josefa, se quedaron sin nada. 'Abuela' nunca tuvo oportunidades, su vida no fue amable... Me contaba que veía los aviones volando sobre su cabeza y que siempre soñó con tener coraje para volar ella también, pero, al mismo tiempo, luchaba con la idea de tener que dejar atrás su amada Asturias y a su familia».

Hasta que, finalmente, Mónica Proy –de soltera, Díaz– abrió las alas y cruzó el charco hacia «una tierra de oportunidades» en la que fundó su familia y desde donde su nieto acaba de convertirse en un fenómeno viral que, armado con su guitarra española, entonó un tema que escuchó por primera vez de ella, a la que canta todos los días para poder conectarla con el pasado y de la que heredó su amor por Asturias. Una tierra que su abuela visitaba con frecuencia hasta que enfermó y que ahora él desea conocer:_«A mi padre y a mí nos encantaría visitar la tierra donde ella nació, porque hemos oído que es preciosa».

Así que, con tanta pasión, no extraña que, con los primeros acordes, dos de los miembros del jurado de 'La voz', Joe Jonas y Delta Goodrem, pulsasen los botones rojos que dieron el pase de Oskar de las audiciones a ciegas a la siguiente fase del concurso, mientras que Boy George y Kelly Rowland, que también guían a los concursantes, se mostraron impactados por una interpretación que derrochaba amor de nieto.